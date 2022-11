Doppia vittoria contro l’Udinese per Under 16 e Under 15

(Di giovedì 17 novembre 2022) Partita piena di emozioni quella dell’18 biancazzurra sul campo dell’Inter, che vede i padroni di casa imporsi di misura con un pirotecnico 4-3. Protagonista di giornata l’attaccante nerazzurro Zefi, autore di tutte le reti messe a segno dai nerazzurri, mentre per la SPAL, che a metà primo tempo era passata anche in vantaggio, sono andati a segno Marcolini su calcio di rigore, Longoni su calcio di punizione dal limite e il subentrato Camelio in mischia su calcio d’angolo. Nonostante la sconfitta, i biancazzurri mantengono saldo il primo posto in classifica con tre punti di vantaggio sulla coppia di inseguitrici composta da Inter e Torino. Doppio successo, invece, per le formazioni16 e15 biancazzurre, che si sono imposte nelle sfide in casa ...

