Disponibile una scheda ricaricabile per le Casette dell’Acqua | il Comune le vende a 10 euro

Leggi su monrealelive

(Di giovedì 17 novembre 2022) Da oggi sono disponibili alle schede ricaricabili per prelevare acqua self-service nellea Monreale e nelle frazioni. Come comunica l’amministrazione comunale in una nota, l’acquisto delle tessere ricaricabili èpresso l’ufficio tributi dela Piazza Inghilleri, da lunedì a venerdì dalle 8.30 elle 13. Il costo è di 10 (Monrealelive.it)