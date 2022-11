CPIA e la predisposizione del RAV in piattaforma Istruzioni

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 17 novembre 2022) Come indicato nella circolare ministeriale numero 23747 del 15 settembre 2022, firmata dal direttore generale Fabrizio Manca, avente come oggetto “Istruzione degli adulti e apprendimento permanente funzionamentoa.s. 2022 2023” del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale L'articolo .