Calcio | Azzurri; Mazzocchi out | distorsione al ginocchio

Dopo Sandro Tonali, anche Pasquale Mazzocchi lascia Coverciano. L'esterno della Nazionale e della Salernitana, sottoposto ad accertamenti dopo l'infortunio riportato oggi in allenamento, ha riportato ...Ecco quali sono È tutto pronto in Qatar per la 22esima edizione dei Mondiali di. Nei ... Gli(che vantano anche due finali perse) però non potranno incrementare il bottino perché non si ..."Il debutto in Nazionale maggiore è stata una grandissima sensazione - racconta -. La maglia azzurra è la più importante e la più bella che un calciatore possa desiderare di indossare. Ma ovviamente ...“Mi dispiace che gli azzurri non si siano qualificati, ho visto quanto ci sono rimasti male i miei amici e compagni italiani del Psg. È la dimostrazione di quanto sia complicata la qualificazione in ...