Brasile | Neymar | “Spero di affrontare e battere Messi in finale dei Mondiali”

(Di giovedì 17 novembre 2022) “Il Mondiale è pieno di sorprese. Le favorite ritengo siano Argentina, Germania, Spagna e Francia. Penso che queste quattro, insieme al mio, siano in grado di raggiungere la”. Lo ha dettoin un’intervista al Telegraph a pochi giorni daiin Qatar che la stella delspera di vincere da trascinatore. Magari affrontando e battendo gli altri fenomeni con cui condivide l’attacco al Psg: “? Ogni volta che ci parlo scherzo sempre con lui. Gli dico che voglio trovarlo inal Mondiale per batterlo, Mbappé è un giocatore giovane che sta crescendo e sta mostrando il suo potenziale e ha ancora spazio per crescere. È sempre bello giocare con i grandi, l’ho sempre detto, perché le possibilità di vincere sono più alte”. ...

Subito il: battesimo di fuoco per Vanja Milinkovic - Savic , portiere del Torino e della Serbia che esordirà al Mondiale controe Vinicius . Prova tostissima, per il fratello del Sergej laziale a ...Tutto pronto per il Mondiale in Qatar e pronta è anche la punta di diamante del. L'attaccante verdeoro ha rilasciato un'intervista a " The Telegraph": "Il Mondiale è sempre pieno di sorprese con squadre che spuntano dal nulla e che invece fanno grandi cose, ...Sale invece a 16 Neymar Jr, seguito dalla prima volta di Cristiano Ronaldo ... l’argentino della Roma Paulo Dybala. Brasile favorito sull’Argentina, Arabia Saudita la “cenerentola” Passando invece ...Subito il Brasile: battesimo di fuoco per Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino e della Serbia che esordirà al Mondiale contro Neymar e Vinicius. Prova tostissima, per il fratello del Sergej ...