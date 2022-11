Brachino | Ecco cos' è successo realmente con Taveri Errori arbitrali? Per parlare di malafede c' è bisogno di prove

(Di giovedì 17 novembre 2022) A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Claudio, direttore de Il Settimanale. Queste le sue parole: "Trasmissione oggetto di critiche? Siamo lontani da ogni buonsenso. Nella trasmissione ci sono tanti ospiti, alcuni fissi, altri che girano che hanno varie forme dinienza. -afferma- Non credo che il problema dell’ospite sia lanienza, anche io sono di Milano ed un professionista. Minoè stato invitato dal mio produttore, non conosceva gli altri ospiti ed ha detto una cosa che è stata poco capita e Paolo Del Genio l’ha giustamente contestato. È stata una discussione nata anche l’anno scorso, basata anche sull’equivoco, in realtà. -prosegue- Credo che Mino volesse dire che, ...

Italpress

... presidente di Acri e Fondazione Compagnia di San Paolo, in un'intervista a Claudioper il ... Nel momento in cui queste filiere si sono interrotte,che siamo entrati nelle difficoltà. ...... presidente di Acri e Fondazione Compagnia di San Paolo, in un'intervista a Claudioper il ... Nel momento in cui queste filiere si sono interrotte,che siamo entrati nelle difficoltà. ... Profumo "Pianificare un nuovo modello di sostenibilità" Agenzia di stampa Italpress