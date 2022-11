ATP Finals | Stefanos Tsitsipas | “Contro Medvedev non ho mai mollato | una vittoria di grande importanza”

(Di giovedì 17 novembre 2022)e Daniilhanno messo in scena uno spettacolo davvero notevole nella serata di ieri alle Nitto ATP2022. A Torino abbiamo assistito ad un match quanto mai emozionante e senza esclusione di colpi, con parecchi cambi di scenario ed il greco che, alla fine, ha fatto suo il bottino pieno dopo quasi due ore e mezza di battaglia, con il punteggio di 6-3 6-7 7-6. A questo puntosi giocherà un posto in semifinaleAndrey Rublev nell’ultimo match del girone, mentre per il russo l’eliminazione è già cosa fatta, ancor prima dell’ultimo impegnoNovak Djokovic. Per il greco, quindi, una ghiotta opportunità per avanzare nel torneo dei “Maestri”, nel quale sta dando mostra di una forma interessante e ...

Mentre i più grandi nomi del tennis mondiale sono a Torino per le, in città si parla di uno sportivo del passato, purtroppo non solo ricordato per le sue prodezze con la racchetta ma per il suo drammatico destino. , Daniel Schapira era un talento del ...Grandissimo successo per Tsitsipas che elimina Medvedev dal ...Djokovic batte Rublev e centra la semifinale. Tsitsipas batte Medvedev dopo 2 ore e mezzo di battaglia e resta in vita nel gruppo verde.Atp Finals Torino 2022, molto delineata la situazione nel Gruppo Rosso: ecco le combinazioni in vista dell'ultima giornata con Djokovic qualificato ...