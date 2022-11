Al lavoro con… Catriona Graham | Console Generale britannico a Milano

Leggi su iodonna

(Di giovedì 17 novembre 2022), scozzese di Edimburgo, e?e Direttrice del Department for International Trade in Italia dal 2019. Prima di allora e? stata Consigliere Commerciale all’Ambasciata britannica di Pechino per gli investimenti nel settore energetico. Ha una laurea in Scienze Naturali (Fisica) ottenuta a Cambridge e una laurea magistrale in Ingegneria per l’Energia Sostenibile., scozzese di Edimburgo, èLeggi anche › Alcon… Martina Aloi, tartufaia Ore 7 «Nessun ...