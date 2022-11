Internazionale

La popolazione era scesa in piazza aper festeggiare un'intesa portatrice di speranza.Una linea più trumpiana verso Putin, ovvero più "morbida", è ciò che faanche a Mosca. Non a ... Soprattutto se oltre al migliaio di droni Shahed - 136, detti kamikaze,comincerà a ... A Teheran fa comodo incolpare la Francia per la rivolta popolare - Pierre Haski Il presidente Macron ha ricevuto quattro giovani iraniane e tanto è bastato per accusare Parigi essere dietro le proteste per la morte di Mahsa Amini. Intanto si allontana la prospettiva di riportare ...Giornalista pluripremiato e travel writer, Orth è partito per l’Iran in cerca di una chiave che gli desse accesso a una società ...