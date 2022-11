Valditara? La figuraccia degli studenti in piazza | cosa non sanno

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Gliprotestano contro il governo e peccato che non sappiano nemmeno chi siano i ministri. Il popolo del Fridays for Future scende inper il futuro ma ignora perfino il presente. Figuriamoci il passato. Urlano, gli italici "gretini". Accusano i politici di aver distrutto l'Ambiente, ma alla domanda «Chi è il ministro dell'Ambiente?» uno su tre risponde «Boh», e poco conta se Gilberto Pichetto Fratin s' è insediato ormai da un mese: primo perché un mese è abbastanza per informarsi; secondo perché se protesti, e di proteste ce ne sono tutte le settimane, almeno devi sapere con chi te la stai prendendo. I giovani di sinistra si eccitano quando c'è da blaterare di politiche migratorie, si scagliano contro le "idee disumane" della Meloni... «Ma Piantedosi chi»? Il cognome del ministro dell'Interno gli è sconosciuto. Figuriamoci il ...