Udienza Generale 16 novembre | Papa Francesco lancia un nuovo appello per l’Ucraina

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 16 novembre 2022) In occasione dell’del 16coglie l’occasione perre unaccoratoper. Al termine della catechesi, che in questa settimana torna sul tema del discernimento, il Santo Padre si riferisce agli otre 100 razzi che nelle ultime ore hanno colpito il paese europeo. Il 16la catechesi in occasione dell’in Piazza San Pietro ritorna sul tema del discernimento. Dopo il suo giro inmobile, dove ormai come consuetudine accoglie cinque bambini, il Santo Padre si rivolge a tutti i fedeli in ascolto. @Credits AnsaIn questo mercoledì di preghiera il Pontefice affronta il tema della ...