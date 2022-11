Ucraina | Duda incontra direttore della Cia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Varsavia, 16 nov. (Adnkronos) - Il presidente polacco Andrzejhato ilCia Bill Burns a Varsavia, dopo il missile caduto ieri nella Polonia orientale che ha causato la morte di due persone. Lo ha riferito il capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionalePolonia, Jacek Siewiera. "In serata, il presidente Andrzejha parlato con il capoCia, William Burns, che è a Varsavia dopo le sue visite ad Ankara e Kiev", ha scritto Siewiera su Twitter condividendo una foto dell'incontro. Sono state discusse la situazione generalesicurezza e il contesto dei recenti eventi, ha scritto, aggiungendo che "molto lavoro resta da fare".

Dopo le informazioni degli 007 Usa che ipotizzavano un colpo fuori traiettoria della difesa aerea, è stato lo stesso presidente polacco Andrzejad ammettere la possibilità di uno "......hanno raccolto alcuna prova che 'contraddica la valutazione preliminare del presidente polacco... che ha lanciato una raffica di missili contro l'destinati a colpire le infrastrutture ...(Teleborsa) - Al momento gli Stati Uniti non hanno raccolto nessuna prova che "contraddica la valutazione preliminare del presidente Duda secondo cui il missile esploso in Polonia fosse ucraino".AGI - "È in corso un'indagine su questo incidente e dobbiamo attenderne l'esito. Ma non abbiamo alcuna indicazione che sia stato il risultato di un attacco deliberato. E non abbiamo alcuna indicazione ...