Tribunale di Roma | documenti dei bambini | «genitori» e non «padre e madre»

(Di mercoledì 16 novembre 2022) È stato accolto dai giudici il ricorso di due madri: sulla carta d'identità rilasciata dal Comune dibisogna scrivere «genitore», l'indicazione neutra, come prima del 2019 quando il decreto Salvini aveva stabilito che invece ci fosse scritto «» e «

La dicitura neutra " genitore " da apporre sulle carte di identità è da ritenere valida: questa la sentenza pronunciata dal tribunale civile di Roma che, in sostanza, contrasta con quanto stabilito nel decreto Salvini del 31 gennaio 2019. Il ricorso I giudici hanno accolto il ricorso inoltrato contro tale normativa da due ...Il tribunale di Roma ha accettato il ricorso di due madri che chiedevano di poter usare la dicitura genitore (invece di padre e madre) sulla carta d'identità elettronica della figlia. Il termine ...È stato accolto dai giudici il ricorso di due madri: sulla carta d'identità rilasciata dal Comune di Roma bisogna scrivere «genitore», l'indicazione neutra, come prima del 2019 quando il decreto Salvi ...