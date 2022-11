Stipendio triplo a dicembre | chi sono i lavoratori italiani fortunati

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Natale 2022, sotto l’albero il regalo che renderà felici circa 2,2 milioni di dipendenti pubblici. Secondo quanto riportato su Il Sole 24 ore, saranno previsti considerevoli aumenti in arrivo proprio nel mese delle tredicesime.2022, aumenti in buste paga. La notizia rende felici circa 2,2 milioni di dipendenti delle pubbliche amministrazioni di regioni, enti locali e camere di commercio. Si apprende su Il Sole 24 ore che proprio presso l’Aran, l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, sarà firmato nelle prossime ore l’accordo sul personale delle funzioni locali. Leggi anche: Pensione, aumenti previsti a2022: ecco chi ne ha diritto2022, aumenti in buste paga ...

Arretrati e aumenti in arrivo per 2,2 milioni di dipendenti pubblici, nel mese delle tredicesime. Una buona notizia in questo periodo di inflazione, frutto soprattutto di un lungo stallo ...Le ultime di Così 2,2 milioni di dipendenti statali avrannoa dicembre di Gianni Trovati ... Lo sblocco dei contratti 2019/21 porta aumenti e arretrati per quasi 5 miliardi a sanità, enti locali e istruzione nel mese delle tredicesime. Oggi l'ok all'intesa per Regioni e Comuni ...