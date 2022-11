Piantedosi sui migranti si smarca da Salvini | Non cercavo l' incidente con la Francia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il prefetto alla prova dell’Aula. Per la prima volta Matteosi presenta in Parlamento consapevole che non sarà più il tecnico del Viminale, né l’ex capo di... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

, che rivendicherà 'il corretto comportamento del governo', spiegherà che Roma non ha ...'dovrà poi proporre nel giro di poche settimane' con lo scopo di salvare il meccanismo volontario...Qualche perla Piero Fassino scrive: "Le prove muscolarimigranti non solo non pagano ma ... rispettivamente, il ministro dell'Interno Matteoe il ministro degli Esteri Antonio Tajani) ...Questa mattina l'informativa del ministro dell'Interno sui migranti. Ancora non c'è stato un incontro a Bali fra Macron e Meloni. L'ambasciatore Masset: "Non ci sarà" ...Piantedosi prepara la stretta per chi si accorda con gli scafisti ... proporre nel giro di poche settimane» con lo scopo di salvare il meccanismo volontario sui ricollocamenti, da una parte, e ...