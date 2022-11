Omicidio Attanasio | la Farnesina e la famiglia dell’ambasciatore si costituiscono parte civile nel processo in Congo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ladi Lucae, secondo quanto appreso da Ilfattoquotidiano.it, anche lahanno deciso di costituirsinelche si sta svolgendo in Repubblica Democratico dele nel quale sono imputati i sei presunti autori dell’agguato, con il presunto leader Aspirant ancora latitante, che ha portato all’uccisioneitaliano, del carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e dell’autista del Programma Alimentare Mondiale (Pam) Mustapha Milambo. La decisione dei familiari del diplomatico e del ministero, rappresentato nel corso di ogni udienza dal nuovo ambasciatore Alberto Petrangeli, arriva nel giorno in cui i giudici militari di Kinshasa hanno deciso nuovamente di aggiornare il ...

... organizzazione dell'Onu sul programma alimentare, rischiano di finire sotto processo per la pesante accusa dicolposo in relazione alla morte dell'ambasciatore italiano Lucae del ...... in relazione alla morte dell'ambasciatore italiano Lucae del carabiniere che gli faceva ... A rispondere, invece, dell'accusa dicolposo ci sono i funzionari Rocco Leone e Mansour ...A Fanpage.it il padre di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano morto in Congo, commenta così la notizia della richiesta di rinvio a giudizio ...Un eventuale processo ai killer dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere che gli faceva da scorta, Vittorio Iacovacci, potrebbe rischiare di finire in uno stallo. Ci si potrebbe trovare, inf ...