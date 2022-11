M5S | Conte sfida il Pd | la mossa per prendersi tutto

(Di mercoledì 16 novembre 2022) "Oggi è una giornata importante per il M5S: prendono vita i gruppi territoriali!". Lo scrive su Twitter il leader pentastellato Giuseppeche in un video spiega che "ciascuno potrà iscriversi al gruppo territoriale della propria città e ci consentirà di piantare salde le nostre radici, nelle città, nei Paesi, nei territori". "Abbiamo bisogno di alimentare la nostra azione politica dal basso, con le vostre idee e proposte - aggiunge- La politica deve essere a disposizione di tutti, non solo di chi ha cariche elettive. La politica si fa ovunque. Adesso abbiamo lo strumento concreto. C'è un numero minimo di 30 partecipanti. Abbiamo bisogno di voi, sarete le scintille, il cuore pulsante della nostra azione politica. Rimbocchiamoci tutti le maniche e partiamo tutti insieme", conclude.

