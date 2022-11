Lozano | “Spalletti mi corregge Quando mi chiamò Ancelotti impazzii”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Hirvingsi racconta al Player Tribune, l’esperienza a Napoli da Carloa Gattuso e Luciano. L’attaccante del Napoli Hirvingha parlato del suo arrivo a Napoli delle sensazioni provate in Italia dal suo approdo in Campania nel 2019. In una lunga lettera aperta pubblicata da The Players Tribune, Chucky ha parlato anche dei tre allenatori avuti in azzurro.E LA CHIAMATA DI“Dopo la Coppa del Mondo (e il terremoto), accadde un’altra cosa incredibile. Un giorno, ho ricevuto una telefonata da un numero italiano. “Hola, Chucky? Sono Carlo“.ho sentito il nome, sono quasi impazzito.aveva lavorato come opinionista per Televisa in Messico durante la Coppa del Mondo e ...