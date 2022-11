La pace è finita

La Stampa

Dopo avere partecipato via webcam al G20 in corso a Bali (Indonesia), il leader ucraino Volodymyr Zelensky ha postato su Telegram dieci punti per ..."La nostra visione del cammino verso la pace". L'ha presentata il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un lungo intervento in videoconferenza al G20 in corso a Bali. "Voglio che questa ...