La Nato conferma che quello in Polonia non era un attacco russo

(Di mercoledì 16 novembre 2022) "Non abbiamo indicazioni che le esplosioni siano frutto di undeliberato e non abbiamo indicazioni che la Russia stia preparando unalla". Il messaggio del segretario generale del patto atlantico Jens Stoltenberg stempera la tensione dopo che, ieri sera, un missile ha colpito un impianto per la produzione di cereali nel villaggio di Przewodów in, vicinissimo al confine con l’Ucraina, e ha ucciso due persone. Anche se le indagini sono ancora in corso, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles, Stoltenberg ha spiegato che i risultati preliminari indicano che l'incidente inpotrebbe essere stato causato da un missile della difesa aerea ucraina, lanciato per difendere il territorio dagli attacchi missilistici russi. La colpa dell'incidente avvenuto in ...