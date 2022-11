Il Covid mette a rischio il GF Vip | altra positiva | situazione critica

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La casa del Gf vip si svuota. Dopo Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Luca Onestini, anche Wilma Goich ha il. A vuotare il sacco è Daniele Dal Moro, che dice: “Mi stanno monitorando. Mi hanno detto di stare zitto, Wilma ha il. Mi hanno detto di stare zitto, ma è un'ora e mezzo che sto zitto mi sono rotto". Intanto, è in corso una sanificazione nella casa più spiata d'Italia. Nel pomeriggio è stato chiesto ai concorrenti di entrare nelle camere perché è stata fatta una sanificazione degli ambienti. Cosa accadrà adesso? Chi ha portato il virus nella casa? Probabilmente le new entry, visto che potrebbe essere state loro ad incubare il, pur essendo negative ai tamponi. Quindi, adesso, potrebbe accadere di tutto: una diminuzione dei concorrenti fino a quando non saranno negativi ed una ...

Il Sole 24 ORE

L'Atlantein luce anche le profonde diseguaglianze economiche e territoriali in cure e ...servizi e visite specialistiche hanno subito interruzioni o pesanti ritardi a causa dell'emergenza-......luna di miele che non abbiamo potuto ancora fare da quando ci siamo sposati per colpa del. ... Amazon Prime: tutti i benefici Amazon Primea disposizione molti vantaggi per gli utenti ... Frenata misure Covid in Cina mette ali a titoli lusso. Scatto di Moncler e Ferragamo La casa del Gf vip si svuota. Dopo Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Patrizia Rossetti e Luca Onestini, anche Wilma Goich ha il Covid. A vuotare il ..."I pazienti asintomatici positivi al Covid, dopo 4 o 5 giorni ... tema che sarà affrontato in "un'ordinanza che stiamo mettendo a punto". "Gli unici due Stati che hanno messo multe ai non vaccinati e ...