FIFA e Algorand insieme per i primi mondiali cripto della storia

(Di mercoledì 16 novembre 2022) (Adnkronos) – Nonostante la prolungata recessione dei mercatied il recente collasso di uno dei suoi protagonisti, FTX, il comparto fintech continua ad attirare l’interesse del mondo dello sport. A pochi giorni di distanza dall’inizio deidi calcio di Qatar 2022, lasi è infatti legata alla blockchain(ALGO), annunciando il lancio di alcune iniziative pensate per coinvolgere i più giovani, tra cui il rilascio di una collezione NFT, e lo sviluppo di un videogioco calcistico, la “AI League Altered State Machine”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

