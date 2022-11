Energia | Meloni | “Biden ha garantito disponibilità ad aumentare le forniture di gas e a ragionare con l’Ue per calmierare i prezzi”

"Eccellente incontro con la presidente del Consiglio Giorgia. Abbiamo scambiato opinioni su come India e Italia possano lavorare a stretto contatto in settori come l', la difesa, la ...In Europa il sovranismo di Giorgia, di Viktor Orban, di Marine Le Pen e altri sembra prendere il sopravvento e impedire ... per i rimedi sull'aumento delle bollette del gas e dell'...Giorgia Meloni nella conferenza stampa da Bali smentisce i gufi: "Il G20 poteva essere un fallimento, invece è stato un successo".ROMA (ITALPRESS) – “Questo G20 si svolgeva in una situazione molto complessa, secondo molti osservatori poteva tradursi in un sostanziale ...