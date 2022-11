Dal Crotone al Vicenza | gli stipendi in Serie C 2022 23

(Di mercoledì 16 novembre 2022)2023 – Quasi 130 milioni di euro. E’ questo l’ammontare complessivo degliper i club diC, per la precisione 128.295.139 euro (tasse comprese). Lo scrive La Gazzetta dello Sport, spiegando che la cifra non tiene conto della Juventus Next Gen, i cui dati sono a bilancio del club L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

wesud

Una parte del cospicuo finanziamento degli oltre 30.000.000 euro già ottenutiComune dia seguito della partecipazione ai bandi emanati ai sensi del Piano Nazionale di Ripresa e ...Parte, con molte novità,prossimo 1 dicembre il servizio parcheggi in città.mette in campo un vero progetto di Smart City finalizzato a favorire la viabilità ma anche a consentire agli utenti delle strisce blu ad ... Crotone: Al via dal 1 dicembre, con molte novità, il servizio parcheggi in città In attesa del verdetto della Cassazione sull'omicidio di suo figlio Giuseppe Parretta, uccido a 18 anni a Crotone nel 2018, torna a parlare la mamma 'coraggio' Katia Villirillo ...Previsioni meteo Crotone, mercoledì, 16 novembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la g ...