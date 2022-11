Coppa Davis 2022 | Matteo Berrettini convocato…ma non giocherà? L’ipotesi di Volandri e come sta

(Di mercoledì 16 novembre 2022)resta il grande punto interrogativo della sfida dei quarti di finale ditra Italia e Stati Uniti. Il romano è stato convocato da Filippo, ma la sua presenza è ancora in fortissimo dubbio a causa dei problemi al piede destro che lo hanno condizionato nella finale di Napoli contro Lorenzo Musetti e che lo hanno poi portato a rinunciare anche al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Sulla presenza disi è espresso anche il capitano: “può dare un grande contributo a prescindere dal suo impiego. E’ un uomo squadra. Dipende da quante ore di allenamento avrà nelle gambe. Ha una buona capacità di ripresa. Bisogna capire cosa farà vedere nei quattro giorni di avvicinamento al match con gli ...

Musetti ha parlato anche della sfida con gli Stati Uniti e della sua condizione : 'Il mio finale di stagione mi motiva ancora di più per la sfida contro gli Stati Uniti. Sicuramente Matteo, Fabio e ...Matteo Berrettini - Ranking ATP: 16 Migliori risultati nel 2022: vittorie ai tornei ATP 500 del Queen's e 250 di Stoccarda), semifinale agli Australian Open. Lorenzo Musetti - Ranking ATP: 23 Migliori ...L'infortunio di Jannik Sinner alla vigilia della sfida di Malaga contro gli Stati Uniti, valida per i quarti di finale di Coppa Davis, spalanca le porte a Lorenzo Musetti che avrà un posto da ...Le parole del vicedirettore degli Internazionali d'Italia sulle Nitto ATP Finals di Torino in un'intervista realizzata da SuperTennis ...