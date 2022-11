Confartigianato | webinar sul credito digitale - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 16 novembre 2022) "Finanziamento con un click, normativa e sistemi di valutazione delle Fintech. I meccanismi per l'accesso ale per il controllo di ...

LA NAZIONE

"Finanziamento con un click, normativa e sistemi di valutazione delle Fintech. I meccanismi per l'accesso al credito digitale e per il controllo di ...Si tratta del terzo cantiere della Settimana di eventi sui driver dello sviluppo promossi da. Ai primi duesu welfare aziendale e cybersicurezza si sono collegati un centinaio ... Confartigianato, webinar sul credito digitale Cinque appuntamenti dedicati ad altrettanti temi, per dare alle imprese «gli strumenti per leggere questo quadro congiunturale complesso». "Impresa, il valore ...