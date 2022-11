anteprima24.it

Con l'accusa di associazione a delinquere e corruzione per iper le assunzioni nelle forze dell'ordine sono già a processo in cinque. Si tratta di Claudio Balletta , 67 anni, di Roma, del Dipartimento dei vigili del fuoco, Antonio De Matteo , ...... Carmine Castelgrande (Pd), che avvolgono di un'ombra di sospetto la gestione del processo suinella sanità. E in particolare delle accuse a carico di un sodale di Castelgrande come ... Concorsi truccati nelle forze dell'ordine, l'imputato al Pm: "I soldi servivano per la preparazione" Interrogatorio fiume per il funzionario dei Vigili del fuoco, Giuseppe Sparaneo, coinvolto nell’inchiesta ‘Par Condicio’ sui concorsi truccati per entrare nelle forze dell’ordine. Ieri in tribunale, i ...Interrogatorio fiume per il funzionario dei Vigili del fuoco, Giuseppe Sparaneo, coinvolto nell’inchiesta ‘Par Condicio’ sui concorsi truccati per entrare nelle forze dell’ordine. Ieri in tribunale, i ...