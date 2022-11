Cesare Cremonini | ultime due date del tour ad Assago | ospite Elisa

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ultimi due concerti deldistasera e domani al Forum didella prima dataStasera e domani, giovedì 17 novembre,sarà ancora una volta protagonista al Mediolanum Forum di(Mi), per gli ultimi due concerti dello straordinariopartito a giugno negli stadi. Undecollato l’estate scorsa da San Siro, proseguito con settenegli stadi italiani e il concerto-evento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, e tornato ad incantare il pubblico con 13 show indoor nelle città di Milano, Roma e Bologna, che hanno riscosso un successo senza precedenti e venduto oltre 450 mila biglietti in un anno. Un ...

Music Fanpage

Assago: l'artista si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 16 novembre 2022 sul palco del Madiolanum Forum. L'articoloAssago il 16 novembre: scaletta delle ...Stasera e domani, giovedì 17 novembre,sarà ancora una volta protagonista al Mediolanum Forum di Assago (Mi), per gli ultimi due concerti del tour partito a giugno negli stadi. In occasione della data di chiusura, sarà ... Cesare Cremonini scende dal palco cantando Un giorno migliore e bacia una fan tra la folla Cesare Cremonini in una delle tappe del tour Indoor 2022 a Roma è sceso dal palco durante l’esibizione di Un giorno migliore ed ha baciato una ...Cesare Cremonini in concerto a Milano al Forum di Assago, mercoledì 16 novembre 2022: la scaletta e info biglietti ...