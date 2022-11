Caduta di pietre e alberi pericolanti | intervento dei vigili sull’Amalfitana

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCetara (Sa) – Alle ore 19 circa, al km 47 + 500 della SS 163 Amalfitana, nel tratto tra Vietri e Cetara, si è verificato il distacco didal costone a monte della sede stradale. Inviata la squadra del distaccamento città che per visionare il costone ha richiesto l’di un mezzo aereo, costatando che vi erano altri materiali in imminente pericolo di distacco e un albero era pericolante, minacciando il transito sulla sede stradale sottostante. Si è provveduto alla rimozione delle parti in imminente pericolo di distacco e dell’albero che versava in condizioni precarie. Dopo aver effettuato la messa in sicurezza mediante la rimozione dei materialisi è provveduto alla riapertura al transito della strada. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

