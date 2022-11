Arrivabene ha trovato il difensore | con lui non si prende più gol

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La Juventus sembra stia lavorando, per gennaio, ad un nuovo; ecco l’obiettivo individuato daper rinforzare la rosa. Sei vittorie consecutive senza subire gol; la Juventus, dopo una prima parte di stagione veramente complessa, sembra averla strada giusta per essere protagonista. Il 3-5-2 di Allegri è la migliore garanzia per una squadra obbligata, al rientro dalla sosta, a continuare a correre. Ecco perchésembra voler intervenire sul mercato. Il primo posto, infatti, è ancora molto distante (non è stato recuperato neanche un punto al Napoli) ma a Torino sembra esserci la sensazione di poter compiere quella che sarebbe una rimonta clamorosa. Nel tour de force che ci sarà dopo i mondiali non possiamo dimenticarsi delle coppe, obiettivi da raggiungere per evitare di vivere ...