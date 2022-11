“Abbiamo ritrovato Ettore | il cane che avete smarrito” | ma è tutto uno scherzo per avere follower su TikTok La disperazione dei proprietari

(Di mercoledì 16 novembre 2022) “Denunceremo. Non vogliamo alcuna rivalsa ma che imparino la lezione dal punto di vista morale ed etico”. A parlare così sono Alberto Bondavalli ed Elisa Alloa Casale, a Repubblica. La coppia, rispettivamente 32 e 28 anni, sono marito e moglie da due mesi e da due anni vivono a Rorà, in provincia di Torino. Qui si sono trasferiti “per cercare serenità”. E invece adesso si ritrovano loro malgrado protagonisti di uno di quegli scherzi che non fanno ridere per niente. Lo sanno bene purtroppo, chiamati alle 4 di notte da alcuni ragazzi che avevano assicurato loro di averil, scomparso nel nulla lo scorso 31 ottobre, dopo essersi allontanato con altri due cani di un loro amico (che, però, sono tornati a casa). “Conosce bene la zona, spesso si è allontanato ma è sempre tornato“, hanno detto loro fiduciosi che ...

La Repubblica

... 'Perché in FdI hotutta la coerenza dei valori e dei progetti che avevano animato la mia ... nella piena libertà che (anche non condividendo la scelta) sempre lericonosciuto . La ...Il Modica Calcio si èal "Vincenzo Barone" per iniziare la settimana di preparazione in vista del derby ibleo ...a lasciare gli spogliatoi nelle stesse condizioni nelle quali li... "Venite, abbiamo ritrovato il cane che avevevate perso". Ma era solo uno scherzo per avere più seguaci su Tik…