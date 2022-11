Valerio Scanu svela i retroscena della storia col fidanzato Luigi

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan del cantante, che fino a questo momento non aveva mai svelato nulla della sua vita sentimentale.ha chiesto al compagno Luigi Calcara di sposarlo, condividendo su Instagram questo momento importante con i suoi follower e aprendo così uno spiraglio sulla sua sfera privata. In un'...... party a Santa Monica per il primo anniversario di nozze: guarda le foto ALL'ESTERO PER I 50 ANNI Alessia Marcuzzi festeggia a Dubai con le amiche COMING OUTsi sposa, la dolcissima ...Con il professore di Castelvetrano tutto è cominciato con un messaggio sui social The post Valerio Scanu si sposa e racconta come ha conosciuto il fidanzato siciliano appeared first on QdS.Valerio Scanu parla della storia d’amore con Luigi Calcara. Dopo aver condiviso su Instagram la romantica proposta di matrimonio ha raccontato: “L’ho conosciuto su Instagram, è lui l’uomo che amo”. Su ...