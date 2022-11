Unghie inverno 2023 | la French manicure è Invisible

(Di martedì 15 novembre 2022) Nel caso della, però, sarebbe il caso di dire che, forse, non se ne sono mai andati. Uno stile amatissimo dall’estetica Y2K, ma conosciuto e replicato sulle mani di modelle e attrici almeno dagli Anni ’70. Scelto su set e red carpet per la sua versatilità, laha superato l’esame del tempo, continuando a essere uno dei trend più amati. E, ovviamente, rivisitati e personalizzati. Esistono talmente tante versioni dellache è difficile catalogarli tutti. La sottile linea di colore che caratterizza questo stile, infatti, si sposta lateralmente, verso il basso, cambia nuance e si orna con glitter, strass e dettagli 3D. La caratteristica principale della, d’altra parte, rimane la semplicità di ...

Le 10 french manicure opache più belle del momento Seguiteci alla scoperta dei 10 look conopache più belli: trionfano tra le tendenze nail art french manicure autunno2022 2023 . 1. ...La mismatched nail art vi ha conquistatoSfogliate la gallery per trovare altre ispirazioni! Lemulticolor per l'autunno2022 2023 Credit ph: GettyImages Credit ph: GettyImages Credit ...Abbiamo scoperto quali sono gli smalti scelti dall'imprenditrice digitale per la sua ultima manicure con «effetto disco flash» ...Una dopo l'altra le celebrity stanno capitolando sotto quello che sarà il c olore di smalto più di tendenza dell'Inverno 2022 e stiamo parlando del nero. L'ultima a cadere in tentazione è stata l'eleg ...