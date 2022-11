Sofia Goggia | 30 anni per la sciatrice azzurra

(Di martedì 15 novembre 2022) Nata a Bergamo il 15 novembre 1992, la campionessa di sci alpino si avvicina allo sport, che l'ha resa grande, a tre, sulle piste di Foppolo. Debutta nel circuito Fis il 28 novembre 2007, in una ...

Nata a Bergamo il 15 novembre 1992, la campionessa di sci alpino si avvicina allo sport, che l'ha resa grande, a tre anni, sulle piste di Foppolo. Debutta nel circuito Fis il 28 novembre 2007, in una ...- Intervista noiosissima a, campionessa dello sci, che fa 30 anni. Però una cosa controcorrente la dice: "Un figlio potrebbe completare il mio essere donna". Sento già le femministe ... I 30 anni di Sofia Goggia: un’icona dello sport bergamasco e italiano Sofia Goggia, 30 anni oggi, campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di tre Coppe del Mondo di discesa libera e di due medaglie mondiali, si prepara al suo esordio ...Oggi Sofia Goggia festeggia un compleanno speciale, nella località del Colorado che sta ospitando le azzurre per due settimane cruciali; con il fuso orario di 8 ore, anche a “Coppers” (come lo skiman ...