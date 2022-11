Qatar 2022 | niente fascia pro LGBT per Lloris | «Vi spiego la mia idea»

(Di martedì 15 novembre 2022), Hugonon indosserà laproal prossimo Mondiale: il portiere spiega la sua scelta Hugo, portiere e capitano della Francia, ha annunciato che non indosserà laproal prossimo Mondiale di. Una decisione che ha destato scalpore, ma l’estremo difensore, in conferenza, ha spiegato così il motivo della sua scelta. LE PAROLE – «Prima di fare le cose, serve l’accordo della FIFA e della Federazione Francese. Su questo argomento ho la mia opinione personale che si unisce a quella del presidente. Quando diamo il benvenuto agli stranieri in Francia, vogliamo che seguano le nostre regole e rispettino la nostra cultura. Farò lo stesso quando andrò in ...

