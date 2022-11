Navigare | boom di presenze al Salone Nautico Internazionale di Napoli

ilmattino.it

... ma già oggi consente dia emissioni zero, purché ci si accontenti di velocità non ... da settembre 2021 a settembre 2022, sono stati venduti 430 gommoni e 60 barche in vtr! Unche ha ...... attraverso fondi Psr, realizzerà infatti un progetto che prevedrà la possibilità diin ...!", il musical di Jonathan Larson, autore e compositore del capolavoro RENT. L'edizione italiana ... Napoli, boom di presenze al Salone Nautico Internazionale Sono stati ben dodicimila i visitatori delle prima due giornate del Salone Nautico Internazionale di Napoli in corso al porto turistico di Mergellina. Boom di ...Nei primi due giorni espositivi oltre 12mila visitatori, la kermesse ospita numerosi cantieri stranieri e italiani di prestigio.