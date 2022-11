Mondiali | cantante - latitante libanese compare in video clip musicale

Agenzia ANSA

Fonti libanesi affermano che ilfuggitivo si è nascosto in un campo profughi palestinese nel sud del Libano dove le autorità libanesi non possono entrare. (ANSAMed). 15 novembre 2022Fonti libanesi affermano che ilfuggitivo si è nascosto in un campo profughi palestinese nel sud del Libano dove le autorità libanesi non possono entrare. Mondiali: cantante-latitante compare in video clip musicale - Calcio Un noto cantante libanese, Fadel Shaker , condannato dieci anni fa in contumacia a più di 20 anni di carcere per "terrorismo" e ancora oggi latitante , figura ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...