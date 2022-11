(Di martedì 15 novembre 2022) Lapensa al mercato e starebbe valutando il nome didella Roma per la corsia di destra Lapensa al mercato e starebbe valutando il nome didella Roma per la corsia di destra. L’olandese in rottura con la Roma dopo le parole di Mourinho, potrebbe essere un innesto importante per i bianconeri. I giallorossi vorrebbero monetizzare, ma se dovessero aprire al prestito Cherubini ci farebbe più di un pensiero. Le alternative al momento sono Odriozola e la sorpresa Holm dello Spezia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

... data continuità alla goleada col Bologna, dimenticato il ko con la. Non è ancora una ... poche giocate da chi dovrebbe far grare la squadra Mkhitaryan 6 - Alterno ma quandosa far ...Commenta per primo Ciro Immobilei tempi per scendere in campo contro la. Secondo quanto racconta il Corriere dello Sport, l'attaccante biancoceleste dovrebbe rientrare dal primo minuto. Juventus, si accelera per Karsdorp: le ultime Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Allegri cerca un rinforzo low cost a destra per il sogno rimonta tricolore e l'olandese piace, ma la Roma chiede 17 milioni ...