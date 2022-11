Inter | torna l’Hall of Fame | i candidati

(Di martedì 15 novembre 2022) Nuova edizione perofdell’: ecco tutti i giocatoriE’ giunta alla quinta edizioneofdell’con le votazioni che si terranno da oggi e fino al 30 novembre. Ben 143 i giocatori presenti in questa quinta edizione, così suddivisi: 9 portieri, 47 difensori, 56 centrocampisti, 31 attaccanti. Quattro nuove leggende, quattro nomi pronti a brillare per sempre, nel firmamento nerazzurro. La storia dell’è ricca di campioni, di storie, di trionfi, di personaggi che hanno contribuito a disegnare pagine indimenticabili di questo Club. Per questoHall ofè pronta, nella sua quinta edizione, ad accogliere altri quattro giocatori nell’olimpo nerazzurro. ...

Romelu Lukakua vedere, a piccoli passi, la luce in fondo al tunnel. Ieri, come riportato dalla redazione di ... Una piccola, buona, notizia, che ha permesso all'attaccante dell'di unirsi ai ...Il contenuto più performante è un post condiviso su Instagram relativo al pareggio dell'in casa del Barcellona. Gran parte del dato di engagement del giornalista sportivo di Libero proviene da ...Il progetto rientra nell’offerta di servizi che l’Ospedale di Arco affianca alle terapie riabilitative, con l’obiettivo di facilitare il recupero del paziente Domani, 16 novembre, alle ore 17 torna «M ...LE AMICHEVOLI - Si parte con quella di Siviglia (contro il Betis), in calendario per il 16 dicembre. Tornati in Italia, l’Inter andrà sulla punta dello stivale, a Reggio Calabria, dove il 22 dicembre ...