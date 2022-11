Il Paradiso delle Signore | Trama Puntate dal 21 al 25 Novembre 2022 | Crisi Tra Umberto e Flora!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 15 novembre 2022) Ildal 21 al 25e Flora attraversano una forte, che porta Guarnieri ed Adelaide a riavvicinarsi. Ezio mente a Veronica… Ilsta per regalare tanti colpi di scena ai telespettatori nel corso della settimana dal 21 al 25. Al centrotrame, infatti, ci sarà latrae Flora, che per la prima volta saranno quasi a rischio di separarsi. Si parlerà anche di Ezio, che inizierà a mentire ripetutamente a Veronica. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo ...