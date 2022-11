G20 | Giorgia Meloni sulla pandemia | «Cos’è la salute senza libertà?»

Leggi su open.online

(Di martedì 15 novembre 2022) La premier italianaè intervenuta alla sessione di lavorodel G20 a Bali in Indonesia. «Laha mostrato la grande fragilità delle nostre società dinnanzi a crisi sanitarie inaspettate», ha esordito. «Una situazione di pericolo che abbiamo il dovere di affrontare in modo strutturale,mai cedere alla facile tentazione di sacrificare ladei nostri cittadini in nome della tutela della lorosi tengono insieme. Perché certamente, se non si ha laa nulla serve la. Ma di contro,la?», ha ...