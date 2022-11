Emma Marrone sulla maternità da single negata | “Questa è violenza”

(Di martedì 15 novembre 2022) Chenon abbia pelilingua ce lo ha dimostrato la stessa cantante in più occasioni e, proprio in questi giorni, il talento di Amici lo ha confermato. La, infatti, si è lasciata andare in un lungo sfogo immortalato tra le pagine di Vanity Fair parlando della difficile condizione delle donnein Italia che, seppur senza un compagno al loro fianco, sono desiderose di essere madri. Parlando, tra le righe, forse anche di sé stessa.: “Ho conservato il mio tessuto ovarico” “Non siamo libere di gestire il nostro corpo” ha affermatonell’intervista senza filtri rilasciata a Vanity Fair “eè una”. La cantante, e anche attrice che di ...

In un'intervista esclusiva a Vanity Fair e in occasione dell'uscita del docufilm Sbagliata Ascendente Leone ,si racconta e lo fa toccando temi molto delicati a proposito della ...Olbia. Potrebbe esserela star del Capodanno olbiese ma al momento non ci sono conferme, anche se mancherebbe solo la firma. Ciò che è sicuro è che sarà una donna a salire sul palco il 31 dicembre 2022. Gli ...Il desiderio di diventare madri a 40 anni e da sole Se ne fa portavoce Emma Marrone, che si confida in una profonda intervista a Vanity Fair. “Non siamo libere di gestire il nostro corpo e questa è ...Emma Marrone, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, spiega che l'Italia non è un paese per donne: "Non siamo libere di gestire il nostro corpo" Emma Marrone, in occasione dell’uscita del suo ...