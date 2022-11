Emma Marrone e il desiderio di avere un figlio anche senza un compagno | Perché in Italia non è possibile?

cerca fidanzato: 'Ce ne fosse uno che si mette con me...'. La 'richiesta' fa il giro del web. Come al solito, un'autoironicatorna a far parlare di sé. La cantante salentina ha commentato un post della pagina Trash Italiano e le sue parole sono diventate virali. Ma cosa è successo Oggi, martedì 15 novembre ...La popolazione mondiale ha raggiunto oggi gli otto miliardi di persone. Tra loro "ce ne fosse uno che si fidanza con me". A commentare con ironia la nuova stima è delle Nazioni Unite è, che su Twitter scherza sul fatto di non avere ancora trovato la sua dolce metà nonostante la popolazione mondiale sia i crescita. Le Nazioni Unite, nel diffondere la notizia, hanno ...Sarà anche vero, come ha scritto in una simpatica storia Emma Marrone, che su 8 miliardi di persone nessuno voglia fidanzarsi con la cantante, ma intanto l'artista si è ...Emma Marrone cerca fidanzato: «Ce ne fosse uno che si mette con me...». La "richiesta" fa il giro del web. Come al solito, un'autoironica Emma Marrone torna a ...