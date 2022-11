Cappella Sansevero | i corpi vitrei di Marco Bonaventura dialogano con le Macchine anatomiche del principe

(Di martedì 15 novembre 2022) In vitro humanitas è il titolo della mostra visitabile da mercoledì 16 novembre al Museo: saranno in esposizione due opere dell’artista veneziano Mauro, in dialogo conanatomiche custodite nel gioiello barocco ideato da Raimondo di Sangro VIIdi.Nella cavea sotterranea della, Mauroespone per la prima volta a Napoli, le installazioni dei suoi: Homo erectus, complessa scultura in vetro policromo, e Flying, figura sospesa che ricorda il Tuffatore di Paestum (V sec. a.C.). Entrambe le opere sono intenzionalmente allestite in prossimità delle due Macchine anatomiche, prodotti di finissimo artigianato e ...

Agenzia ANSA

Corpi di vetro nella mostra ' In vitro humanitas' allestita nella cavea sotterranea dellaa Napoli che ospita le ' Macchine anatomiche' custodite, con il famoso Cristo velato, nel gioiello barocco ideato da Raimondo di Sangro VII principe dimeta di migliaia di ...... Tagliaferri proporrà: il Cristo riVelato (2010), realizzato su modello del Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino, conservato nelladi Napoli, uno dei capolavori scultorei ... A Napoli statue di 'In vitro humanitas' nella Cappella Sansevero In vitro humanitas è il titolo della mostra visitabile da mercoledì 16 novembre al Museo Cappella Sansevero: saranno in esposizione due opere dell’artista veneziano Mauro Bonaventura, in dialogo con l ...Due sculture in vetro di Mauro Bonaventura in dialogo con le celebri Macchine anatomiche del principe di Sansevero: è "In vitro humanitas", mostra visitabile da domani al Museo Cappella Sansevero, gio ...