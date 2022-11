Wilma Goich ha una cotta per Daniele | “Mi ha risvegliata | fuori mai provata una cosa così in 20 anni”

Leggi su biccy

(Di lunedì 14 novembre 2022) Svolta choc nella casa del GF Vip, in pieno panico da Covid,ieri notte ha fatto una confessione spiazzante. La cantante durante una chiacchierata con Sarah Altobello ha svelato di avere un certo trasporto perDal Moro, con cui passa sempre più tempo insieme. La vippona ha dichiarato di avere un interesse per il coinquilino ed ha anche aggiunto che unadel generedalla casa non la sentiva da 20. Elenoire Ferruzzi quando scoprirà che la sua vera rivale in amore non era Nikita, ma la sua amica Nonnì…che sta confessando unaperdal moro quest’edizione sempre più surreale io scioccata — V (@harsiness) November 14, 2022scambiata per ...