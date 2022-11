Wanda Nara | l’accappatoio è aperto | il vedo e non vedo accende il web

(Di lunedì 14 novembre 2022)è tornata nuovamente adre il web. Lo ha fatto con due scatti in cui è apparsa con la sua consueta fisicità. In pochi attimi ha completamente sorpreso tutti i fan. L’imprenditrice argentina ha raggiunto sempre più pubblico. Lo ha fatto con la sua personalità ma anche con la sua fisicità. Una condizione fisica che sconvolge tutti in ogni occasione. Insieme a questa, però, lamette in campo uno stile una sensualità non comuni. Tutti aspetti che l’hanno resa seguitissima. Fonte foto: AnsaQuando si parla dinon si può considerare la sua bellezza e il suo stile. Lei è seguitissima sui social dove pubblica scatti che sanno come colpire l’interesse generale. Foto che mettono in evidenza la sua curata fisicità e sanno ...

Fanpage.it

Pesante accusa perda parte dei suoi vicini: la showgirl potrebbe finire in tribunale per presunto abusivismo edilizio. Una delegazione dei suoi vicini si è addirittura rivolta a uno studio legale....La risposta la spiazza Ballando con le stelle,ospite speciale: con Selvaggia Lucarelli è già polemica FOTO Ballando con le stelle, Montesano choc 'Dalle immagini di ieri vedo Montesano ... Icardi fa qualcosa di inaspettato, è una meraviglia: anche Wanda Nara lo esalta Wanda Nara è tornata nuovamente ad accendere il web. Lo ha fatto con due scatti in cui è apparsa con la sua consueta fisicità. In pochi attimi ha completamente sorpreso tutti i fan. L’imprenditrice ...Guai in vista per Wanda Nara: i suoi vicini vogliono farle causa per abusivismo edilizio e trascinarla in tribunale. Scopriamo insieme cosa è successo.