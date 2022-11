Siderurgico di Taranto | il ministro si aspetta “risposte immediate” | per Confindustria “è priorità” Sospese 145 imprese dell' appalto

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il, Adolfo Urso, afferma che il governo si attende “” da Acciaierie d’Italia per la clamorosa sospensione di 145 aziende’indotto neldi. “Nulla era stato preannunciato” al ministero da parte dei vertici del gruppo. Di seguito un comunicato diffuso da: “L’improvvisa sospensione’operatività di 145appaltatrici da parte di Acciaierie d’Italia, ex Ilva, desta molta preoccupazione e, nel totale rispetto’autonomia d’impresa,Puglia eauspicano che venga individuata al più presto ...

