Serie A | lutto improvviso | l’allenatore esce in lacrime

(Di lunedì 14 novembre 2022) Arriva una bruttissima notizia per i tifosi e per lo stesso allenatore: un graveche nessuno si aspettava e che rovina l’atmosfera di festa Ieri si è conclusa ufficialmente la prima parte della stagione calcistica 2022-2023, visto che i campionati si fermeranno fino a gennaio prossimo per l’inizio dei Mondiali in Qatar, rassegna dove L'articolo proviene da Inews24.it.

Le lacrime di Stefano Pioli e la successiva assenza nell'intervista post - Fiorentina avevano fatto suonare un campanello d'allarme. Oggi, con il messaggio di condoglianze della società rossonero, ...Il 2022 del Milan si è chiuso con la soffertissima vittoria sulla Fiorentina , che ha permesso ai rossoneri di restare da soli al secondo posto a - 8 dal Napoli capolista, ma soprattutto con il dramma ...Il Motivo L'allenatore ha avuto un lutto familiare. Il club si è stretto attorno al suo allenatore, che è partito per Parma. «Il Milan stringe commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un ...È salito in macchina per fare ritorno a Parma, dai suoi familiari, lasciando il microfono per i commenti post gara a Paolo Maldini.Nella concitazione del momento aveva chiesto attraverso il club il ...