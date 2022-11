Serena Bortone ex marito | la conduttrice è stata sposata?

Il volto di Oggi è un altro giorno è indubbiamente, che è riuscita nell'intento di catturare il pubblico in un orario non facile, mantenendo gli ascolti e ricevendo numerosi consensi. Il suo stile di conduzione, semplice e allegro, è ...Il cantante, rivela, non si aspettava un tale reazione per l'accaduto: 'Scusa a Jessica Morlacchi, scusa a, scusa alla Rai. Tuttavia, non mi aspettavo una reazione del genere e ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il volto di Oggi è un altro giorno è indubbiamente Serena Bortone, che è riuscita nell’intento di catturare il pubblico in un orario non facile, mantenendo gli ascolti e ricevendo numerosi consensi.