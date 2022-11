Questa settimana al cinema 14 novembre – 20 novembre

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 14 novembre 2022) Scopriamo quali sono i film in uscita neiitaliani nelladal 14al 20. sostieni No#News e visita il nostro sponsor sostieni No#News e visita il nostro sponsor VASCO – LIVE ROMA CIRCO MASSIMO Genere Musicale Produzione Italia, 2022 Data di uscita 142022 A chiusura di un anno decisamente ricco di emozioni, e in attesa delle date 2023, in arrivo Vasco Live Roma Circo Massimo, registrazione del grande evento della Capitale. Il film è stato girato in diretta da Pepsy Romanoff, complici i 140.000 fan che hanno scatenato l’inferno nell’arena dei gladiatori. per due notti di inizio estate di festa a oltranza. THE GREAT BUSTER Regia di Peter Bogdanovich Con Buster Keaton, Quentin Tarantino, Bill ...